Stasera in TV: in onda “La Leggenda di Al, John e Jack” e “Suicide Squad”

Il meteo è incerto e i cinema Catania sono difficili da raggiungere? Nessun problema, il palinsesto televisivo di stasera offre dei film interessanti da non perdere. Ecco i consigli della redazione di Live Unict.

La Leggenda di Al, John e Jack [Cine34, ore 21:05]: Film di grande successo del trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo. Al, John e Jack sono stati ingaggiati da un boss mafioso di un clan di una New York degli anni ’50. Il suo obiettivo è quello di eliminare uno dei suoi avversari più temuti. Il piano va in frantumi quando Al perde la memora a seguito di un incidente. I 3, per paura di essere uccisi dal loro capo, decideranno di fuggire, ma le disavventure continueranno a perseguitarli.

Suicide Squad [Italia 1, ore 21:27]: Cast d’eccezione con Margot Robbie, Will Smith e Jared Leto. Il governo americano ha deciso di istituire un team composto da supercriminali da impiegare nelle missioni più pericolose, per scontare la loro pena. Nasce, così, la Suicide Squad, che dovrà vedersela con una potente entità conosciuta come Incubus, tornata dopo secoli con l’intento di distruggere l’umanità.

Beverly Hills Cop II – Un piedipiatti a Beverly Hills II [Mediaset 20, ore 21:15]: Secondo capitolo della saga che vede Eddie Murphy nei panni del poliziotto Axel Foley. In questo episodio, Foley viene trasferito a Beverly Hills dove viene affiancato al capitano Bogomil, al detective Rosewood e al sergente Taggart per le indagini su un caso complesso che riguarda alcune misteriose rapine in negozi di lusso, con i criminali che lasciano sul luogo del furto delle lettere dell’alfabeto. Foley e i suoi compagni dovranno decifrare questi indizi.