Stasera in TV: in onda “Jurassic Park III” e “Space Jam”

Venerdì sera da dedicare al relax più assoluto mentre fuori piove? Nessuna scelta è più adatta della combo TV e divano: ecco i consigli della Redazione di LiveUnict sulla programmazione televisiva di stasera.

Trappola in alto mare [Rai 4, ore 21.20]: Thriller del ’92 con Steven Seagal. Un comandante militare festeggia il suo compleanno e nella location del party arriva un elicottero con la band preferita del festeggiato. Ma in quell’elicottero si nasconde una scusa per ricattare il presidente degli Stati Uniti anche attraverso l’uso di tecnologie di nucleari di altissimo livello. Toccherà ad un astuto cuoco affrontare la minaccia.

Jurassic Park III [Canale 20 Mediaset, ore 21.00]: Terzo capitolo della famosa saga. In questo episodio, gli avventurieri Amanda e Paul Kirby sono pronti a finanziare le ricerche sui velociraptor del dottor Alan Grant, personaggio già noto appartenente al primo episodio. Grant farà ritorno su Isla Sorna insieme ad altri compagni di viaggio. Ma qualcosa andrà storto e si dovrà lottare per sopravvivere.

Space Jam [TwentySeven, ore 21.10]: Un must degli anni ’90 che vede protagonista Michael Jordan a fianco dei personaggi dei Looney Tunes. Jordan sta ormai per ritirarsi dal basket ma il malvagio alieno Mr. Swackhammer e la sua squadra hanno intenzione di prendere il suo posto e quello della compagnia di Bugs Bunny perchè invidiosi del loro successo. Ed ecco che partirà una sfida all’ultimo canestro, con i Looeny Tunes che si trasformeranno in veri e propri giocatori di basket.

Scrivimi una canzone [La5, ore 21.10]: Commedia musicale statunitense del 2007. È la storia di Alex, leader di una famosa band degli anni ’80, ormai sciolta. Lui continua, tuttavia, a cantare. Un famoso artista lo noterà chiedendogli di scrivere una canzone.