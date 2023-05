Stasera in TV: in onda “Il diavolo veste Prada” e “Bayer Leverkusen Vs Roma”

Cinema Catania troppo affollati o troppo difficili da raggiungere? Nessuna paura la redazione di LiveUnict vi consiglia film e programmi da non perdere stasera in TV.

Cinema Catania troppo affollati o troppo difficili da raggiungere? Nessuna paura, la redazione di LiveUnict vi consiglia film e programmi da non perdere per nessun motivo stasera in tv.

Calcio – Europa League: Siviglia Vs Juventus [Tv8, ore 20:55]: La Juve di allegri affronta il Siviglia, nella gara valida per la semifinale di ritorno di Europa League.

Calcio – Europa League: Bayer Leverkusen Vs Roma [RaiUno, ore 20:35]: Dopo la vittoria nella gara d’andata, la Roma di Mourinho affronta il Bayer Leverkusen.

Il diavolo veste Prada [Canale5, ore 21:20]: Dopo essersi laureata Miranda si trasferisce a New York e trova lavoro come assistente di Miranda Priestly, una direttrice di una delle più note riviste di moda, ma il rapporto tra loro due non sarà semplice.

Top Gun [Iris ore 21:00]: Mitchell è un pilota di caccia che vuole entrare nei top gun, fino a quando però si innamora di Charlie, la sua istruttrice.