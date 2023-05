Stasera in TV: in onda “Pirati dei Caraibi” e “La Abuela”

La redazione di LiveUnict consiglia film e programmi da guardare stasera in Tv in questo mercoledì di metà settimana. Ecco l'elenco di stasera.

Un mercoledì di metà settimana troppo stancante per uscire e andare al cinema? La Redazione di Liveunict consiglia i film da non perdere stasera sul piccolo schermo.

Pirati dei Caraibi – Ai confini del mondo [Italia 1, ore 21:20]: in questo film, parte due de “Pirati dei Caraibi – la maledizione del forziere fantasma” continua l’avventura di Will Turner ed Elizabeth Swan, intrappolati in un complesso gioco per il controllo del mare, conteso tra la marina britannica, comandante dall’abile Lord Cutler Beckett; il malvagio Davy Jones, comandante del vascello maledetto, “Olandese Volante“; ed i pirati, divisi e occupati da una logorante lotta intestina. Will ed Elizabeth proveranno in ogni modo a salvare Capitan Jack Sparrow, intrappolato nel limbo del “forziere di Davy Jones”, in modo tale che possa mettere ordine tra i pirati ed evitare che il mare cada in mani sbagliate.

La Abuela – Legami di sangue [Rai 4, ore 21:20]: per assistere la nonna malata, la giovane modella di successo, Susana, lascia Parigi per recarsi a Madrid. Tuttavia, scopre che la nonna nasconde un oscuro segreto.

L’ultima discesa [Mediaset20, ore 21:04]: un giovane ragazzo, appassionato di snowboard, si imbarca in un’avventura estrema alla ricerca di adrenalina. Tuttavia, in una tempesta di neve si perde nelle montagne della Sierra Nevada. Per sopravvivere dovrà lottare con la natura.