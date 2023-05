Stasera in TV: in onda “Inter Vs Milan” e “Assassinio Sull’Orient Express”

La redazione di LiveUnict consiglia film e programmi da guardare stasera in Tv in questa giornata poco primaverile. Ecco le selezione di stasera.

Come ti divento bella [Rai 2, ore 21:20]: Renèe è una trentenne newyorkese che lavora al sito di un’azienda di cosmetici superglamour dal sottoscala di un appartamento a Chinatown. Il suo sogno è trasferirsi presso la casa madre dell’azienda, un sontuoso grattacielo nel centro di Manhattan, ma Renèe ritiene di non essere adeguata al look delle sue colleghe, tutte magre, altissime e bellissime. Lei, al contrario, ha qualche chilo di troppo e non e’ quello che le riviste patinate identificano come “innegabilmente bella”.

Calcio – Champions League Inter Vs Milan [Canale 5, ore 21:00]

Assassinio Sull’Orient Express [Rai Movie, ore 21:10]: Kenneth Branagh dirige un cast stellare con Michelle Pfeiffer, Penelope Cruz e Johnny Depp. Il detective Poirot indaga su un omicidio avvenuto su un treno. Dal bestseller di Agatha Christie.

Il presidente – Una storia d’amore [Canale 27, ore 21:10]: Un ipotetico presidente degli Stati Uniti, democratico, clintoniano, e soprattutto vedovo, si innamora di una fascinosa ambientalista. Ma per il primo cittadino di una superpotenza gestire una innocentissima relazione amorosa è quasi più difficile che mantenere il segreto di Stato. Un appuntamento, una cena galante, un mazzo di fiori da mandare, diventano imprese ardue, con i mass media sempre in agguato.