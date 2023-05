Elezioni amministrative in Sicilia: come e quando si vota

Elezioni amministrative in Sicilia: questo fine settimana i cittadini di alcune province e comuni siciliani saranno chiamati ad esprimere la loro preferenza. Ecco come si vota.

Saranno 1.387.169 i cittadini che verranno chiamati alle urne, in 128 centri dell’Isola, a partire da domenica mattina per le elezioni amministrative. Durante la giornata di domenica i seggi saranno aperti alle ore 7 alle ore 23, invece il lunedì mattina chiuderanno alle ore 15. In Sicilia si vota quindi domenica 28 e lunedì 29 maggio, con l’eventuale turno di ballottaggio in calendario domenica 11 e lunedì 12 giugno 2023.

La modalità di voto dipende dal numero di abitanti del comune. Nelle città al di sotto dei 15mila abitanti è previsto il turno unico con sistema maggioritario: è proclamato sindaco chi ottiene il maggior numeri di voti, senza che sia necessario raggiungere la maggioranza assoluta, ovvero 50%+1. Nei Comuni al di sopra del 15mila abitanti, invece è previsto il raggiungimento della maggioranza assoluta.

Voto disgiunto

Gli elettori potranno scegliere il voto disgiunto, ciò significa che potranno scegliere il candidato sindaco ed esprimere poi la propria preferenza per un lista collegata ad un altro candidato.

Elenco dei comuni in cui si voterà