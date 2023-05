Infiorata di Noto 2023, sarà la 44esima edizione: le date

A Noto è tempo della tradizionale Infiorata. Quella di quest'anno sarà la 44esima edizione. Ecco le date.

Noto, cittadina barocca nel Siracusano e meta di numerosi turisti, è pronta all’ “Infiorata 2023”, nonché la 44esima edizione, che cade puntualmente ogni anno la terza domenica di maggio. Così come l’edizione dello scorso anno, anche l’Infiorata di Noto 2023 avrà una durata di 5 giorni. Questo grazie al sistema di irrigazione per preservare i petali per l’intera durata dell’Infiorata.

Le date da segnare sul calendario per visitatori e anche residenti saranno dal 20 al 23 maggio.

L’allestimento del tappeto fiorito su via Corrado Nicolaci avverrà già oggi, venerdì 19 maggio, ma sarà visitabile a partire dalle ore 9 di sabato 20.

“Lo storico tappeto fiorito – si legge sul sito ufficiale della manifestazione —, lungo 122 metri e largo 7 metri circa, di circa 700 mq, richiederà l’impiego di circa 400 mila fiori, tra garofani e gerbere, margherite, i ciuffi di finocchietto ed euforbia, i fiori di valeriana, artemisia e mirto, i ramoscelli d’olivo e i tanti altri materiali naturali che gli infioratori vanno a raccogliere di persona nelle campagne. del nostro meraviglioso e vasto territorio”.

L’ Infiorata di Noto 2023 sarà ispirata al cinema e il titolo sarà “Noto è cinema”. I tradizionali 16 bozzetti verranno imbelliti con alcune scene di film girati nella cittadina barocca. Il primo bozzetto, raffigurante lo stemma della città di Noto, sarà collocato all’inizio e verrà realizzato dai ragazzi dell’istituto d’Arte di Noto.