Incidente in Sicilia, muore una signora: grave il figlio ricoverato al San Marco

Incidente nei pressi di Lentini. Deceduta una 75enne, grave il figlio di 55 anni. Si pensa al maltempo come probabile causa.

Ieri pomeriggio, lungo la strada statale 385 nei pressi di Lentini, un’auto è andata fuoristrada. Alla guida un signore di 55 anni, portato all’ospedale San Marco in elisoccorso in codice rosso, accompagnato dalla madre 75enne, deceduta sul colpo.

Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e i carabinieri di Lentini e Augusta che indagano sulle cause dell’incidente. Potrebbe essere stata la forte pioggia e la scarsa visibilità, dovuta al temporale in corso, a far sbandare l’auto. La strada è rimasta bloccata per diverse ore.