Scuola, in arrivo la fine delle lezioni 2022/23: le date per regione

Fine delle lezioni 2022-2023: la fine delle lezioni è ormai alle porte. Vediamo nello specifico il calendario delle chiusure che varia da regione a regione.

Anche quest’anno scolastico sta per concludersi, mancano ormai gli ultimi giorni. Vediamo nello specifico il calendario della chiusura ufficiale, che varia da regione a regione.

Prima della definitiva chiusura estiva, ci sarà il ponte del 2 giugno, per la Festa della Repubblica. Festività che quest’anno cade di venerdì e le scuole resteranno chiuse il sabato in Basilicata, Calabria, Molise, Puglia, Umbria e Veneto. Mentre nella Provincia autonoma di Bolzano ricordiamo che le scuole resteranno chiuse per la festività della Pentecoste dal 27 al 29 maggio 2023.

Fine delle lezioni 2022-2023: le date regione per regione

La maggioranza delle regioni ha invece predisposto come ultimo giorno il 10 giugno, per:

Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto.

Infine, le ultime scuole a chiudere saranno quelle della Valle d’Aosta, il 15 giugno, e della provincia di Bolzano, il 16 giugno.