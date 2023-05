“Io mangio sano, mangio siciliano”: i benefici dei prodotti della nostra isola secondo il Codacons

Catania: istituita una squadra per il progetto "IO mangio sano, mangio siciliano". Ecco di cosa si tratta nello specifico.

È stato istituito dal Codacons, a Catania, una squadra di esperti nel settore delle eccellenze agroalimentari siciliane ai fini di divulgare il più possibile le conoscenze del patrimonio alimentare della nostra terra. Il tutto è coordinato dal direttore del dipartimento regionale ambiente dell’associazione Angelo Messina, sotto lo slogan di “Io mangio sano, mangio siciliano “.

“Scendiamo nuovamente in campo – esordisce Francesco Tanasi, professore dell’Università San Raffaele Roma e segretario nazionale dell’associazione Francesco Tanasi, ed aggiunge – per dare il nostro contributo alla tutela del patrimonio agroalimentare siciliano materiale e immateriale, sempre più minacciato dalle continue e repentine trasformazioni legate alla globalizzazione dei mercati che sottopongono molti prodotti tipici, e non solo quelli siciliani, ad una concorrenza sempre più aggressiva ed agguerrita“.

“In un periodo in cui come quello attuale – continua il professore Tanasi – il Codacons ritiene urgente intervenire affinché questo invidiabile patrimonio regionale venga non solo pienamente riconosciuto per il suo grande significato storico-culturale ma anche adeguatamente difeso e valorizzato anche in chiave competitiva”

“Riteniamo necessario – conclude infine Tanasi – che in tema di valorizzazione di un prodotto si tenga conto di un fatto che è sempre più importante: il consumatore è sempre più disponibile a premiare in modo competitivo quel prodotto per il quale viene dichiarato che, nel processo di produzione dello stesso, si è tenuto conto della necessità di preservare la qualità – integrità dell’ambiente“.