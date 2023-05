Incidente nel Catanese: 20 enne vivo per miracolo

Incidente a Santa Maria di Licodia in provincia di Catania: 20 enne di Paternò vivo per miracolo. Ecco cosa è successo

È rimasto illeso, il conducente di un’auto che, nella notte a Santa Maria di Licodia, è precipitato all’interno di una scarpata, con un volo di alcuni metri, in via Alcide De Gasperi.

Il conducente, un ragazzo di vent’anni, di Paternò che ha perso il controllo della vettura in curva, per cui il mezzo ha sfondato il muro e una recinzione di una proprietà privata finendo in un vigneto. Attimi di paura per il giovane paternese che miracolosamente è uscito dall’auto riportando soltanto una piccola ferita alla fronte.

Miracolo dovuto certamente anche alla prontezza da parte del ragazzo dell’utilizzo della cintura di sicurezza, che non lo ha fatto catapultare al di fuori dell’abitacolo. Uscito dall’auto, il ragazzo ha successivamente allertato i genitori che, sono venuti in suo soccorso. Sul posto sono poi intervenuti i carabinieri della stazione di Biancavilla e i vigili urbani di Santa Maria di Licodia.