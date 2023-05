Stasera in TV: in onda “Il pianista” e “Arrivederci professore”

La redazione di LiveUnict consiglia una serie di film e programmi da guardare stasera in TV. Di seguito la programmazione odierna con i titolo migliori.

Nella tana dei lupi [Rai 4, ore 21:20]: Rapine a mano armata a Los Angeles in un solido action con Gerard Butler. Una squadra speciale del dipartimento di polizia viene incaricata di sgominare una banda di rapinatori.

Un boss in salotto [Cine 34, ore 21:00]: I Coso vivono a Bolzano. La moglie Cristina (Paola Cortellesi), napoletana di umili origini, è alla ricerca della scalata sociale ad ogni costo mentre il marito Michele (Luca Argentero) è un nordista convinto. La routine quotidiana dei Coso è improvvisamente sconvolta quando nella loro casa viene inviato agli arresti domiciliari Ciro (Rocco Papaleo), il fratello che Cristina non vede da 15 anni accusato di essere un camorrista dedito al riciclaggio di denaro.

Il pianista [Iris, ore 21:00]: Un brillante pianista polacco, di religione ebraica, viene confinato nel ghetto di Varsavia dove sperimenta sulla pelle la sofferenza e l’umiliazione. Sfugge alla deportazione nascondendosi fra le rovine della città, e un ufficiale tedesco lo aiuta a sopravvivere.

Arrivederci professore [Iris, ore 21.25]: Richard professore universitario scopre di avere un cancro ad uno stadio terminale, è anche in crisi con la moglie Oliva e per tale motivo non dichiara la propria condizione alla famiglia e nemmeno a lavoro in modo tale da vivere gli ultimi anni superando limiti morali. Richard confessa di avere la malattia solamente ad un suo grande amico che gli starà vicino fino alla fine riportandolo alla ragione.