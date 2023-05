Louis Vuitton sceglie la Sicilia: virale lo spot girato in un teatro dell’Isola

La Sicilia è stata scelta dal brand Louis Vuitton per girare lo spot della collezione autunno-inverno maschile.

In Sicilia, a livello paesaggistico, non manca nulla, tra spiagge da sogno e montagna. Per questo motivo, spesso, l’Isola viene scelta dai grandi marchi della moda per sfilate o spot pubblicitari. In questo caso, è stata scelta dal brand Louis Vuitton per girare lo spot della collezione autunno inverno maschile. Per questa pubblicità, infatti, l’azienda francese ha deciso di montare il set al teatro Andromeda, tra i monti della Quisquina, a Santo Stefano Quisquina, ad Agrigento.

Il teatro Andromeda

Il teatro Andromeda si trova all’aperto, tra boschi e suggestivi panorami. Si tratta di una creazione architettonica del pastore artista Lorenzo Reina, che rispecchia la costellazione Andromeda e che ogni anno richiama molti turisti.

Attorno alla struttura è presente un percorso artistico creato dal proprietario, con una serie di sculture concesse da altri artisti come “Icaro morente” di Giuseppe Agnello del 2007.

Lo spot Louis Vuitton

Pubblicato due giorni fa, lo spot di Louis Vuitton è già virale sui social: presenta al momento più di 43 mila likes e molte condivisioni, diventando così uno spot non solo di moda, ma anche turistico, in quanto mostra la bellezza della Sicilia.

Nel video il teatro appare quasi sospeso tra cielo e terra, misterioso nella sua belleza affascinante.