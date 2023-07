Regali unici per i tuoi dipendenti e clienti

Chi ha un’impresa deve fare attenzione a diversi aspetti. Essenziale è considerare la qualità del prodotto e del servizio, ma anche la fidelizzazione dei dipendenti e dei clienti. I regali rappresentano un ottimo punto di riferimento in merito. Scopriamo, nelle prossime righe, qualche idea utile in merito.

Regali per fidelizzare i dipendenti

Fidelizzare i dipendenti, cementare il senso di appartenenza e di identificazione con l’azienda rappresenta un obiettivo prezioso per qualsiasi imprenditore. Ecco qualche idea per doni che vale la pena considerare per il proprio team.

Gadget aziendali

I gadget aziendali consentono di spaziare notevolmente. Nei casi in cui, per esempio, si ha la necessità di lavorare sulla coesione del team e sull’employer branding, ci si può focalizzare verso le agende brandizzate caratterizzate, al loro interno, da una dedica unica per ogni destinatario in cui si sottolinea il suo ruolo decisivo nell’ambito dei progressi della società, inserendo anche un augurio speciale per il futuro.

Libro

Un’altra idea interessante per un regalo ai dipendenti è il libro. Nella maggior parte dei casi, quando ci si orienta verso questa opzione si commissionano volumi che raccontano la storia dell’azienda.

Molto spesso, questi libri sono documenti preziosi contraddistinti da contenuti fotografici storici unici nel loro genere e in grado di supportare al meglio le parole nella narrazione del percorso aziendale.

Un’altra angolazione che si può considerare quando si decide di regalare un libro ai propri dipendenti per cementare l’identificazione aziendale riguarda il focus su obiettivi importanti per il gruppo e non riguardanti in maniera specifica il business, bensì aspetti inerenti l’immagine.

In questi anni, diverse aziende hanno scelto di regalare ai propri dipendenti volumi che approfondiscono l’impegno aziendale verso il raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, un programma incentrato sulla sostenibilità ambientale e sociale sottoscritto, nel 2015, dai 193 Paesi ONU.

Ritiro per team building

Una soluzione da valutare quando si valuta di fare un regalo ai propri dipendenti è il ritiro finalizzato al team building. Si tratta di un dono che, a ragione, si può definire come un ritorno dell’investimento. Coinvolgere i propri dipendenti in un ritiro in un luogo di particolare bellezza può rivelarsi la scelta giusta per rafforzare lo spirito di gruppo e ottimizzare, sul lungo termine, i livelli di produttività.

Regali per i clienti

Fare regali ai clienti è una scelta che può fare la differenza per chi ha un’impresa o un’attività professionale. I vantaggi sono diversi. Oltre alla fidelizzazione, è possibile apprezzare un’ottimizzazione della brand awareness. Per quanto riguarda le idee concrete, ne vediamo alcune nelle prossime righe.

Penna

La penna è un grande classico quando si parla di regali che le aziende e i professionisti fanno ai clienti. Un suggerimento utile in questo caso prevede il fatto di evitare le soluzioni standardizzate di bassa qualità. Il rischio, infatti, è quello di vedere, a lungo andare, il logo dell’azienda cancellarsi.

Cesti alimentari

Altro classico intramontabile dei regali che imprenditori e professionisti fanno ai clienti è il cesto alimentare. Lo si immagina come alternativa ideale per Natale e lo è sicuramente. Tra i suoi vantaggi rientra la possibilità di sceglierlo in qualsiasi momento dell’anno.

Le eccellenze enogastronomiche sono uno dei capisaldi dell’economia e del brand Italia nel mondo. Ci sono opzioni per tutti i gusti, dai cesti dedicati a prodotti tipici come la pasta a quelli che, invece, sono focalizzati sui dolci. A seconda del momento dell’anno e della tipologia di cliente, si può scegliere una tipologia di cesto piuttosto che un’altra.

Un consiglio? Curare il packaging. Un fiocco colorato, una carta di qualità e un biglietto personalizzato per ogni cliente, con un ringraziamento per il lavoro fatto assieme durante l’anno o per la conclusione di uno specifico progetto, sono dettagli che completano l’insieme e rendono il dono ancora più speciale.