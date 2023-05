Metro Catania, arriva “Maria”: inaugurato il nuovo treno FCE

A Catania è arrivata "Maria", il nuovo treno della metropolitana etnea che è stato inaugurato oggi alla stazione "Stesicoro".

Un nuovo treno si aggiunge a quelli presenti nella metropolitana di Catania: nella città etnea è arrivata “Maria“. Inaugurata oggi presso la stazione Stesicoro, si tratta della quinta delle nuove 10 unità di trazione adibite al trasporto pubblico per la linea Metropolitana della Ferrovia Circumetnea.

Il nuovo elettrotreno battezzato con il nome di “Maria”, è stato quindi avviato alla circolazione nella metropolitana di Catania. Il mezzo, così come le altre quattro nuove unità di trazione già messe in esercizio, può ospitare un totale di 420 persone di cui 64 sedute ed è dotato di 2 posti per carrozzine e 4 alloggi per biciclette. Come riportato tramite un post sui social ufficiali di FCE, presenti all’inaugurazione anche l’ing. Angelo Di Marco, ex direttore generale di FCE, vero pioniere della Metropolitana di Catania e la moglie che ha tenuto a battesimo il nuovo treno.