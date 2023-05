Sicilia, le Madonie scelte come set per “The End”: il film uscirà nel 2024

Sicilia: scelta come set cinematografico ancora una volta, per il film "The End" che uscirà nel 2024. Ecco un assaggio della trama e del cast.

La nostra amata Sicilia, sempre più apprezzata dal cinema mondiale. Infatti, proseguono con entusiasmo sulle Madonie, le riprese del nuovo film intitolato “The End“. Nuovo film di Joshua Oppenheimer che vede tra i protagonisti star hollywoodiane del calibro di Tilda Swinton, già arrivati nel meraviglioso e suggestivo borgo siciliano.

Il film, annunciato per la prima volta nell’autunno del 2021, uscirà nel 2024, interpretato da Tilda Swinton e George MacKay. Verterà su un musical dell’età dell’oro sull’ultima famiglia umana che, dopo essere sopravvissuta ad un’apocalisse, trova rifugio in un bunker sotterraneo, ovvero in una miniera madonita. Il borgo e i suoi cittadini sono rimasti incantati dalla presenza dei divi sul loro territorio.

Un assaggio della trama

La trama inizia con una ricca famiglia che sopravvive in un sontuoso bunker, vent’anni dopo la fine del mondo. In scena una madre, un padre e il loro figlio ventenne: è nato nel bunker e non ha mai visto il mondo esterno. Presente anche una domestica, con la quale il figlio ha la sua unica relazione onesta. Ci sono anche anche un dottore, un maggiordomo ed infine una giovane donna che, sopravvissuta a stento, riesce a farsi strada.

Prima dell’arrivo della giovane donna, la famiglia celebra la sua sopravvivenza come conferma del loro successo e rettitudine, ma la colpa non detta per aver lasciato i propri cari è arrivata tra i genitori. Lottano per reprimere il senso di colpa che provano per questo, così come un rimpianto più diffuso per aver contribuito alla fine del mondo, in quanto proprio il padre era un magnate del petrolio.