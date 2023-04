Incidente mortale sulla A18: perde la vita una 27enne

Una giovane coppia in moto tampona violentemente una vettura sulla A18: perde la vita una ragazza 27enne mentre il ragazzo è stato trasportato in ospedale in codice rosso.

“Una notizia terribile. Ci stringiamo tutta la comunità attorno alla famiglia Franceschino”: così ha commentato il sindaco di Aci Sant’Antonio, esprimendo il suo cordoglio per la famiglia di Arianna Franceschino, la giovane vittima di un tragico incidente avvenuto nel pomeriggio del 25 Aprile lungo la A18, all’altezza di Calatabiano.

L’incidente ha coinvolto una giovane coppia in moto: Arianna Franceschino e il fidanzato, un 24enne di Acireale. La moto ha tamponato a velocità un’automobile sbalzando violentemente a terra i due fidanzati; la ragazza non ce l’ha fatta, mentre il ragazzo, trasportato in codice rosso all’ospedale Cannizzaro di Catania, sembra essere fuori pericolo riportando fratture multiple agli arti e diverse ustioni da attrito. In prossimità dell’incidente si è creata una lunga coda di macchine bloccando il traffico dell’autostrada, ed è stato, quindi, necessario interdire il transito di veicoli per diverse ore.