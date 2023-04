Autostrada Palermo-Catania, lavori in A19: possibili rallentamenti

Ancora lavori sull'autostrada A19 Palermo-Catania: previsti possibili rallentamenti per eseguire la pavimentazione dell'area.

L’Anas ha reso noto che nella giornata di oggi, giovedì 27 aprile e di domani, saranno effettuati alcuni lavori di manutezione sull’autostrda A19. In particolare, secondo quanto riportato dall’ANAS, i lavori di oggi riguarderanno la pavimentazione di due rampe dello svincolo di Buonfornello, al km 39,200 dell’autostrada A19 “Palermo-Catania”. Saranno oggetto di intervento la rampa utilizzata dai veicoli in uscita provenienti da Catania e quella utilizzata dai veicoli provenienti da Buonfornello e diretti a Palermo.

Invece, in merito alla manutenzione prevista per venerdì 28 aprile, saranno interessate dai lavori di pavimentazione le rampe della carreggiata opposta, vale a dire quella di uscita per i veicoli provenienti da Palermo e quella in entrata verso Catania. Le lavorazioni non comporteranno la chiusura delle rampe, ma saranno possibili brevi blocchi della circolazione, gestiti dal personale in loco.