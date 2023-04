NASpI, indennità di disoccupazione: attivo nuovo servizio per richieste

Secondo quanto comunicato recentemente dall'INPS, è attivo in via sperimentale un nuovo servizio che permette di effettuare le richieste della NASpI.

L’INPS, Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, ha reso noto che è attivo un nuovo servizio per la richiesta della NASpI. Nello specifico, la NASpI corrisponde all’Indennità di disoccupazione erogata mensilmente e il termine sta per “Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego”.

Secondo quanto riportato dall’INPS in un messaggio rilasciato lo scorso 21 aprile, è stato attivato in via sperimentale, un nuovo servizio che permette di effettuare la richiesta della NASpI. Quest’ultimo sarà accessibile tramite il sito INPS attraverso il seguente percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per disoccupati” > “NASpI: indennità mensile di disoccupazione” > “Utilizza il servizio” > “Naspi” > “Nuova Procedura di invio domanda NASpI”. Si ricorda che per autenticarsi sarà necessario possedere lo SPID di livello 2, o la CIE o ancora la CNS.

Rispetto allo stesso servizio rilasciato ad agosto 2022, la nuova versione prevederà le seguenti modifiche:

i dati dell’ultimo rapporto di lavoro sono stati separati dai dati anagrafici e inseriti in una nuova schermata;

sono stati aggiunti i seguenti controlli automatici svolti in modalità sincrona sulla base dei dati disponibili all’Istituto: iscrizione ad albi professionali e/o Ordini e Casse professionali; iscrizione alla gestione Artigiani e Commercianti; titolarità di Partita Iva; iscrizione alla Gestione separata;

è stata aggiunta una nuova schermata di “Avvisi” all’utente che, in base all’esito dei controlli automatici e alle dichiarazioni rese dall’assicurato all’interno della domanda, evidenzia eventuali criticità che possono incidere sul riconoscimento dell’indennità (ad esempio, la rilevazione di causali di cessazione non ammesse, l’iscrizione ad altre gestioni con annessa indicazione dei redditi presunti, ecc.).

Come anticipato, il nuovo servizio è stato lanciato in via sperimentale, per cui esso sarà affiancato alla versione attualmente prevista. Tuttavia, una volta terminato il periodo di sperimentazione, la nuova versione sarà la modalità esclusiva di presentazione della domanda.