Incidente nel Catanese, grave un 21enne: richiesto trasporto in elisoccorso

Un incidente si è verificato sulle strade del Catanese: un giovane di 21 anni è rimasto coinvolto ed è stato trasportato al Cannizzaro in codice rosso.

Un nuovo incidente stradale ha segnato le strade del Catanese: nella tarda mattinata odierna, un centauro è rimasto coinvolto in un sinistro che sembrerebbe autonomo a Ragalna, in via Cavalieri. L’autista del mezzo coinvolto nell’incidente è un 21enne il quale, per cause ancora da accertare, avrebbe perso il controllo del proprio mezzo.

Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 con ambulanza, ma è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso per trasportare il giovane in ospedale in codice rosso. Al momento, il ragazzo è ricoverato al Cannizzaro di Catania in prognosi riservata. Oltre ai soccorsi, hanno raggiunto il luogo dell’incidente anche i carabinieri della Radiomobile della compagnia di Paternò per ricostruire la dinamica dell’incidente.