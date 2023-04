Stasera in TV: in onda “Doctor Strange” e “Il favoloso mondo di Amelie”

Ecco, come di consueto, i consigli della redazione di Live Unict su cosa guardare stasera in TV. In programma film molto interessanti.

I cinema Catania sono difficili da raggiungere dopo una giornata impegnativa? Niente paura, nel palinsesto televisivo di stasera ci sono dei film da non perdere. Ecco i consigli della redazione di Live Unict.

Doctor Strange [Italia 1, ore 21:21]: Spazio per l’universo Marvel nel palinsesto di stasera. Benedict Cumberbatch veste i panni di uno dei più mistici personaggi Marvel, Doctor Strange, nel suo primo episodio. Dopo aver perso l’uso delle mani in un incidente, Stephen Strange acquisisce dei poteri magici grazie a una cura alternativa. E da qui nasceranno i primi passi che lo porteranno a diventare un supereroe.

Il favoloso mondo di Amelie [Rai Movie, ore 21:10]: Commedia francese del 2000 che vede come protagonista Amelie, una cameriera introversa, dalla personalità particolare. Il suo obiettivo di tutti i giorni è quello di aiutare le persone che incontra, anche andando contro i propri interessi. Un episodio improvviso la porterà a ritrovare la felicità in un suo coetaneo, molto simile a lei caratterialmente.

L’avvocato del divavolo [Iris, ore 21:00]: Thriller del 1997 con un cast d’eccezione che comprende Keanu Reeves, Al Pacino e Charlize Theron. Reeves veste i pani di Kevin Lomax, un giovane avvocato la cui carriera sta già andando a gonfie vele. L’avvocato Lomax si trova a difendere un professore accusato di violenza da parte di alcune studentesse, compiendo il suo incarico, nonostante la colpevolezza del docente. Viene, così, assunto dal potente studio legale Milton, con sede a New York. Qui si troverà a fare i conti con inquietanti segreti di Milton che verranno a galla.