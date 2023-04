Stasera in TV: in onda” After 2″ e “Roma vs Feyenoord”

Cinema Catania troppo affollati? Nessuna paura, la redazione di LiveUniCT vi consiglia film e programmi da non perdere per nessun motivo stasera in TV.

Cinema Catania troppo distanti e troppo difficili da raggiungere? Nessuna paura, la redazione vi consiglia film e programmi da non perdere per nessun motivo stasera in TV.

After 2 [RaiDue, ore 21.20]: Dopo la rottura con Hardin, Tessa sta vivendo un momento difficile e si trova davanti ad un dilemma che può cambiare le loro vite.

Un boss in salotto [Canale5, ore 21.20]: La famiglia Coso risiede a Bolzano e cerca di eseguire la scalinata sociale, fino a quando non arriva Ciro, boss mafioso e fratello di Cristina.

Calcio – UEFA Europa League – Roma vs Feyenoord [Tv8, ore 20.55]: La Roma affronta il Feyenoord per il ritorno dei quarti di Europa League.

The nun [ItaliaDue, ore 21.15]: In un monastero di clausura in Romania, una suora si impicca, il Vaticano decide di mandare un prete per risolvere il mistero.