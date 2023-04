Stasera in TV: in onda “Il concorso” e “Salvate il soldato Ryan”

Cinema Catania troppo distanti? Il weekend è appena cominciato, ma se la stanchezza è tanta, la redazione di LiveUnict consiglia ai suoi utenti dei film da guardare comodamente a casa proposti dal palinsesto del piccolo schermo.

Piccola peste torna a far danni – [Canale 27, ore 21:10]: Junior Healy è un bambino pestifero che, in seguito alla separazione dei genitori, si trasferisce a Mortville insieme al padre Ben. Qui, un gruppo di divorziate si interessa al bel forestiero, tuttavia per il piccolo Junior non sarà affatto facile adattarsi alla nuova vita: ben presto, infatti, si scontrerà con Trixie Young, sua coetanea e col preside dell’istituto. Tuttavia, geloso del padre, Junior finirà per fare squadra con la piccola Trixie con la quale architetterà un piano per indurre Ben a interessarsi alla madre di Trixie, giudicata la moglie ideale fra tutte le pretendenti della cittadina.

Salvate il soldato Ryan – [Iris, ore 21:00]: La vicenda, ispirata a una storia vera, è ambientata durante il Secondo conflitto, quando nel 1944 gli americani, al comando del capitano John Miller, sono prossimi allo sbarco in Normandia. Nel corso dell’azione, il capitano riceve l’ordine di condurre i suoi soldati oltre le linee nemiche per trovare e portare in salvo Ryan, l’unico soldato superstite di quattro fratelli.

Il concorso – [Rai Movie, ore 21.10]: In una Londra degli anni ’70, la giovane Sally entra a far parte di un movimento che lotta contro la discriminazione femminile, a favore della libertà e della parità di genere. Sally conosce così la ribelle Jo e insieme decidono di organizzare una protesta contro il concorso di “Miss Mondo”, per il quale parteciperanno candidate provenienti da ogni parte del mondo: fra tutte, si distinguerà una ragazza sudafricana mai ammessa alla competizione.