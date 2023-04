Stasera in TV: “Mission Impossible – Protocollo Fantasma” e “Fantozzi – Il Ritorno”

Ecco, come di consueto, i consigli della redazione di Live Unict su cosa vedere stasera in TV.

Cinema Catania affollati in questo lunedì di ponte pre 25 aprile? Niente paura, anche il piccolo schermo offre opzioni interessanti su che film vedere stasera in TV. Ecco i consigli della redazione di Live Unict.

Mission Impossible – Protocollo Fantasma [Mediaset 20, ore 21:04]: Tom Cruise torna a vestire i panni di Ethan Hunt, in questo episodio datato 2011. L’ agente è prigioniero di alcuni clan mafiosi di origine russa che hanno intenzione di rubargli quante più informazioni possibili. Ethan dovrà, quindi, uscire da lì per vendicarsi e invadere il Cremlino. Tuttavia, i russi metteranno i bastoni tra le ruote agli agenti attivando il protocollo Fantasma che non protegge più i militari americani durante le missioni in Russia.

Quantum of Solace [TV 8, ore 21:30]: Un altro capitolo della saga di 007. A vestire i panni di James Bond è Daniel Craig, che cercherà di scoprire la verità sulla misteriosa Vesper, la donna di cui si era fidato (e innamorato) e che lo ha tradito. Inizierà, così, un’ avventura che porterà Bond a chiarire questa storia che lo coinvolge anche sul piano personale e sentimentale.

Fantozzi – Il Ritorno [Cine 34, ore 21:00]: Spazio anche per la commedia italiana nel palinsesto di stasera. Paolo Villaggio torna a ricoprire il ruolo del Ragionier Fantozzi che, in questo episodio del 1996, deve tornare sulla Terra dal Paradiso perché non vi sono posti a sufficienza per tutti. Un ritorno che darà il via a svariate disavventure, come quella del rapimento della nipote che lo porterà a a frequentare posti tipici dei giovani.