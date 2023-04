Lavoro Catania: Enel e Aeroporto assumono

Lavoro Catania: diverse offerte disponibili nella città etnea. Enel e Aeroporto cercano personale. Ecco i requisiti.

Lavoro Catania: importanti aziende sul territorio etneo sono alla ricerca di personale. Ecco le offerte più interessanti per Enel e Aeroporto, con tutti i requisiti necessari per poter inoltrare la propria candidatura.

Lavoro Catania: Enel

Enel, azienda italiana che opera nel settore dell’energia elettrica e del gas naturale, cerca personale a Catania per l’impianto fotovoltaico, presso lo stabilimento 3Sun GigaFactory del gruppo Enel Green Power, definito “La Fabbrica del Sole”, uno dei più grandi impianti di produzione fotovoltaica d’Italia. In particolare, si cercano risorse per coprire i ruoli di specialista in affari legali e societari e di Pv Systems Specialist.

Lo specialista in affari legali e societari dovrà soddisfare i seguenti requisiti:

Laurea in giurisprudenza, conseguita con votazione minima di 105/110;

Almeno due anni di esperienza in ambito legale (studi legali nazionali o ufficio legale interno di aziende di dimensioni comparabili);

Ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata (la conoscenza di un’ulteriore lingua straniera sarà considerata un plus, così pure l’abilitazione all’esercizio della professione forense).

Per poter inoltrare la propria candidatura bisognerà accedere al sito web di Enel nella sezione di lavoro. Le domande dovranno essere presentate entro il 16 aprile.

Il Pv Systems Specialist dovrà soddisfare i seguenti requisiti:

Laurea in fisica o in ingegneria elettronica;

Almeno tre anni di esperienza come dottorato di ricerca o ricercatore post-dottorato nel campo dei sistemi fotovoltaici e della tecnologia fotovoltaica;

Profonda conoscenza dei sistemi fotovoltaici e delle modalità di guasto dei moduli fotovoltaici;

Esperienza nella progettazione di impianti fotovoltaici e connessione alla rete.

Lavoro Catania: Aeroporto

L’Aeroporto di Catania è alla ricerca di risorse per il ruoli di Guardie Giurate e Assistenti passeggeri con mobilità ridotta.

Le Guardie Giurate si occuperanno principalmente del controllo dei passeggeri in partenza e in transito (anche tramite la verifica dei titoli di accesso) e dei relativi bagagli a mano con l’ausilio delle apparecchiature installate presso le postazioni di controllo. I requisiti specifici sono i seguenti:

Diploma di istruzione media superiore;

Non avere limitazioni all’ottenimento del permesso di accesso alle aree aeroportuali con Tesserino di Ingresso Aeroportuale (TIA) secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, ivi compreso quanto previsto dal cap. 11 del reg. EU 2015/1998;

Ottenimento da parte degli organi competenti del decreto di nomina alla qualifica di guardia particolare giurata.

Gli Assistenti passeggeri con mobilità ridotta si occuperanno di accoglienza e assistenza per disabili e dovranno soddisfare i seguenti requisiti:

possesso della licenza media inferiore;

non avere limitazioni all’ottenimento del permesso di accesso alle aree aeroportuali con Tesserino di Ingresso Aeroportuale (TIA) secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, ivi compreso quanto previsto dal cap. 11 del reg. EU 2015/1998.

Le domande andranno presentate entro il 19 aprile alle ore 13:00 sul sito sacservice.it, alla sezione “lavora con noi”.