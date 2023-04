Concorsi Sicilia: assunzioni in ASP, Ospedali e Università

Concorsi Sicilia: sono diverse le opportunità lavorative al momento aperte per entrare nel personale di ASP, Ospedali e Università dell'Isola.

Concorsi Sicilia: sono diverse le opportunità al momento disponibili per coloro i quali sono interessati ad ottenere un impiego nelle strutture pubbliche dell’Isola. Nello specifico, l’ASP di Siracusa, l’Università di Palermo e l’Ospedale “Garibaldi” di Catania sono alla ricerca di unità per incrementare il proprio personale: ecco quali sono le posizioni aperte al momento.

Concorsi Sicilia: ASP di Siracusa

Tra gli ultimi concorsi Sicilia pubblicati ne è stato presentato uno da parte dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa. In particolare, questo concorso pubblico proposto dall’ASP di Siracusa mira alla copertura di 15 posti di dirigente medico per varie discipline e la selezione si svolgerà per titolo ed esami.

Le posizioni aperte sono le seguenti:

Chirurgia vascolare: 1 posto;

Ortopedia: 5 posti;

Cardiologia: 8 posti;

Anatomia patologica: 1 posto.

Per i dettagli relativi ai requisiti e alle prove di valutazione si suggerisce di prendere visione del bando integrale, disponibile sul sito ufficiale dell’ASP di Siracusa. Si ricorda che per presentare la domanda di partecipazione ci sarà tempo fino al prossimo 11 maggio 2023 secondo le modalità riportate nel bando di concorso.

Subito lavoro Sicilia: Università di Palermo

Anche l’Università di Palermo è alla ricerca di unità per incrementare il proprio organico. Nello specifico, sulla Gazzetta Ufficiale, Serie speciale “Concorsi ed esami” n.26 del 4 aprile 2023 è stato pubblicato un bando che mira alla copertura di 4 posti di ricercatore a tempo determinato di durata triennale per vari settori concorsuali in riferimento al Dipartimento di Fisica e Chimica “E. Segrè”.

Le posizioni aperte sono le seguenti:

due posti , settore concorsuale 02/B1, settore scientifico-disciplinare FIS/01;

, settore concorsuale 02/B1, settore scientifico-disciplinare FIS/01; due posti, settore concorsuale 02/D1, settore scientifico-disciplinare FIS/07.

Si ricorda che per presentare la propria candidatura c’è tempo fino al prossimo 24 aprile 2023 secondo le modalità indicate nel bando, pubblicato sull’Albo Ufficiale di Ateneo.

Offerte lavoro Sicilia: Ospedale “Garibaldi” di Catania

Infine, anche l’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione “Garibaldi” di Catania ha pubblicato un bando tra i concorsi Sicilia. In particolare, l’Azienda Ospedaliera catanese è alla ricerca di 6 unità che ricoprano la posizione di terapisti della riabilitazione a tempo indeterminato.

Il concorso, la cui selezione si svolgerà per titoli ed esami, è stato inserito nella Serie Speciale “Concorsi ed esami” della Gazzetta Ufficiale n. 23 del 24 marzo 2023. Di conseguenza, per presentare la domanda di candidatura c’è tempo fino al prossimo 23 aprile 2023, secondo le modalità indicate nel bando ufficiale.

