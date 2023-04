Test Medicina, Schillaci: “Più posti ma nessuno stop al numero chiuso”

Schillaci è intervenuto in merito alle ammissioni di medicina ribadendo che non ci sarà lo stop del numero chiuso ma già da quest'anno ci saranno più posti.

“Ci sarà un allargamento del numero programmato a Medicina ma non un superamento del numero chiuso. Già da quest’anno il numero di iscrivibili aumenterà del 20-30%” – ha dichiarato Schillaci.

“La vera carenza, che non è solo italiana, è sugli infermieri – ha continuato -; sui medici abbiamo una gobba pensionistica, ma in realtà non mancano così tanti medici. Verrà aumentato il numero degli iscritti a Medicina ma i risultati si vedranno tra 6-8 anni”. Quindi, “dobbiamo agire per far tornare i medici nel pubblico rendendo più attrattivo il Ssn. Sugli infermieri stiamo cercando soluzioni”.