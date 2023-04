Caro voli in Sicilia, l’Enac incontra l’Antitrust: biglietti scontati per i residenti

L'Enac incontra l'Antitrust per parlare del caro voli in Sicilia in vista dell'estate. Chiesti sconti per i biglietti aerei per i residenti siciliani e incremento di collegamenti ferroviari per gli aeroporti.

Il caro voli in Sicilia è sempre stato un problema soprattutto per i residenti siciliani. Negli ultimi giorni, l’Enac, da parte dei passeggeri ha incontrato Antitrust per cercare di risolvere tale situazione soprattutto con l’arrivo della stagione estiva.

Un indizio fondamentale di tale incontro riguarda la possibilità di avere biglietti scontati per i residenti dell’Isola. Fra le proposte sul tavolo degli interlocutori, l’istituzione di un protocollo d’intesa fra la Regione e le società di gestione degli scali aeroportuali siciliani, che insieme contano 20 milioni di passeggeri, al fine di cooperare in un’ottica di sistema e sviluppo congiunto. Inoltre, nel corso dell’incontro è stata sottolineata anche la necessità di portare avanti il percorso di riconoscimento della condizione di insularità e della continuità territoriale per assicurare i giusti benefici ai residenti nel sistema dei trasporti. Infine è stata anche fatta richiesta di migliorare e incrementare i collegamenti ferroviari da e verso gli aeroporti siciliani.