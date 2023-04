Grave incidente sulla Messina-Catania: un morto e un ferito grave

Grave incidente nella notte sulla Messina-Catania. A perdere la vita un uomo che viaggiava su un furgone. Ferito gravemente anche l'altro passeggero.

Stanotte intorno alle ore 4:30 si è verificato un grave incidente sulla A-18. Ad essere coinvolti sono stati un furgone e un autoarticolato. Il bilancio del terribile incidente è di un morto e un ferito grave.

Da una prima ricostruzione sembrerebbe che i due, entrambi messinesi, viaggiassero a bordo del furgone e all’altezza dell’uscita per Giardini Naxos si sono schiantati con l’autoarticolato finendo sotto al mezzo pesante.

AGGIORNAMENTO

Nel corso del pomeriggio è stata dichiarata la morte cerebrale del 33enne rimasto coinvolto nell’incidente di questa mattina sull’A18 Messina-Catania. Il giovane, che era stato da subito indicato come ferito grave in seguito al sinistro, è stato trasportato all’ospedale San Vincenzo di Taormina. Tuttavia, nelle scorse ore il suo stato di salute si è aggravato e si è reso necessario il suo trasferimento al Cannizzaro di Catania, dov’è stato ricoverato in Rianimazione e i medici hanno dichiarato la morte cerebrale del giovane.