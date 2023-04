Sicilia, scoppia lite tra due compaesani: accoltellato un uomo

Accoltellato un uomo durante una rissa: non sarebbe in pericolo di vita.

Ieri sera, intorno alle 20:00, si è verificato un grave episodio di violenza a Scicli, nel Ragusano. È stato infatti accoltellato un uomo, durante una lite scoppiata apparentemente per futili motivi in contrada Scala Marina, tra Scicli e Donnalucata.

I coinvolti sono entrambi sciclitani: ad un certo punto della rissa, uno dei due partecipanti ha estratto un coltello dalla tasca, ferendo così il compaesano. A seguito del fatto, sono stati chiamati i soccorsi: sul posto sono così giunte un’ambulanza che ha portato il ferito al pronto soccorso, i carabinieri di Scicli e la polizia locale del comando di corso Mazzini.

Secondo quanto si sa, la vittima non sarebbe in pericolo di vita. Inoltre, nella serata di ieri i militari sono riusciti a rintracciare l’accoltellatore: lo hanno trovato in casa e lo hanno condotto in caserma per un interrogatorio. L’uomo in passato avrebbe sofferto di disturbi mentali, tanto da aver avuto bisogno di un Tso.

L’episodio è stato segnalato alla procura, che ha aperto un fascicolo di indagine.