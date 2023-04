Aeroporto di Catania assume Guardie Giurate e Assistenti passeggeri: i requisiti

L'Aeroporto di Catania è alla ricerca di Guardie Giurate e Assistenti passeggeri con mobilità ridotta. Di seguito le info utili e i requisiti per fare domanda.

L’Aeroporto di Catania ha aperto delle selezioni per assumere Guardie Giurate e Assistenti passeggeri con mobilità ridotta. Di seguito tutte le info utili per presentare domanda e i requisiti da soddisfare.

Assunzioni Aeroporto di Catania

Guardie Giurate

Le risorse assunte si occuperanno principalmente del controllo dei passeggeri in partenza e in transito (anche tramite la verifica dei titoli di accesso) e dei relativi bagagli a mano con l’ausilio delle apparecchiature installate presso le postazioni di controllo, nonché della verifica dei bagagli, delle merci e dei plichi da stiva. Svolgono, inoltre, attività di vigilanza e di scorta all’interno del sedime aeroportuale, collaborando con le Autorità per l’espletamento dei servizi richiesti.

Assistenti passeggeri

Le figure selezionate svolgono attività di assistenza nei confronti dei passeggeri a ridotta mobilità. In particolare, si occupano dei servizi di accoglienza, assistenza alle operazioni di check-in, movimentazione del passeggero e dei relativi bagagli attraverso le postazioni di controllo, verso i gates di imbarco, all’interno della cd. “sala amica” ove necessario o sala vip, prestando tutte le attività necessarie a garantire la fruizione dei servizi aeroportuali nei confronti dei suddetti passeggeri.

I requisiti

Per partecipare alle selezioni per le assunzioni di guardie giurate e assistenti passeggeri all’Aeroporto Internazionale di Catania sono richiesti i requisiti generici di seguito riassunti:

cittadinanza italiana o di uno stato membro dell’Unione Europea o altra categoria specificata nei bandi;

età non inferiore agli anni 18 e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti in materia di quiescenza;

godimento dei diritti politici e civili;

non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti;

idoneità fisica all’impiego;

buona conoscenza dell’informatica;

buona conoscenza della lingua inglese, almeno livello A2, dimostrabile con attestazione rilasciata da scuole o istituti autorizzati (che dovrà essere allegata alla domanda secondo quanto indicato nel presente avviso). Saranno considerati titoli equipollenti alla certificazione suddetta la laurea triennale in Lingue e Letteratura Straniera o diploma di istruzione media superiore con indirizzo linguistico;

possesso della patente automobilistica almeno di livello B in corso di validità.

I requisiti specifici

Ai candidati sono inoltre richiesti i seguenti requisiti specifici, in base al profilo per cui ci si candida:

Guardie giurate particolari

diploma di istruzione media superiore;

non avere limitazioni all’ottenimento del permesso di accesso alle aree aeroportuali con Tesserino di Ingresso Aeroportuale (TIA) secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, ivi compreso quanto previsto dal cap. 11 del reg. EU 2015/1998;

ottenimento da parte degli organi competenti del decreto di nomina alla qualifica di guardia particolare giurata.

Assistenti passeggeri

possesso della licenza media inferiore;

non avere limitazioni all’ottenimento del permesso di accesso alle aree aeroportuali con Tesserino di Ingresso Aeroportuale (TIA) secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, ivi compreso quanto previsto dal cap. 11 del reg. EU 2015/1998.

Selezione

La selezione dei candidati avverrà mediante l’espletamento di una prova d’esame scritta, consistente in un test a risposta multipla di 45 quesiti, di cui 15 logico-attitudinali, 15 sulla lingua inglese e 15 di tipo specifico su conoscenze ed aspetti legati alla posizione da ricoprire.

Il termine ultimo per inviare la domanda è fissato al 19 aprile alle ore 13:00.