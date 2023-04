Gnv assume: open day anche a Catania

In arrivo 300 assunzioni sulle navi GNV. Ecco tutte le info sull'open day che si terrà a Catania.

Gnv grandi navi veloci del gruppo MSC sta avviando un nuovo programma di recruiting day finalizzato alla presentazione delle opportunità di lavoro a bordo delle navi e l’inserimento di circa 300 nuove risorse.

Il prossimo incontro si terrà a Catania nella giornata di venerdì 14 aprile, dalle ore 9 alle 18, presso l’Hotel Il Principe, in via Alessi 24, e a seguire a Palermo mercoledì 19 e giovedì 20 aprile, sempre dalle ore 9 alle 18, presso gli uffici Gnv in Calata Marinai d’Italia. Le giornate, sottolinea la nota, sono finalizzate allo svolgimento di colloqui conoscitivi con i candidati e garantiranno inoltre a questi ultimi la possibilità di conoscere meglio l’azienda, la vita a bordo ma anche i numerosi e potenziali percorsi di carriera all’interno della Compagnia.

Gnv ricerca diverse risorse tra cui personale di macchina e di coperta come ottonai, operai e frigoristi ma anche personale di gestione dell’Hotel come manager alberghieri e cuochi. Inoltre, si cercano anche personale che conosca in particolare la lingua araba.

Inoltre, ai candidati è richiesto di portare con se al recruiting day una copia del curriculum e qualora avessero esperienze pregresse a bordo, del libretto di navigazione e della documentazione relativa ai corsi Sctw. Le candidature in ambito alberghiero verranno valutate anche in assenza di tale libretto.