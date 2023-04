Catania, consuma cibo senza pagarlo e minaccia i poliziotti: arrestato

La Polizia di Stato ha individuato uno strano soggetto, un pregiudicato: per fermare la sua ira è stato necessario l'utilizzo del taser.

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha arrestato un uomo indiziato per i reati di resistenza, oltraggio e lesioni a pubblico ufficiale, e per tentato furto aggravato e minacce.

I poliziotti sono intervenuti presso un’attività commerciale in Piazza Papa Giovanni XXIII, dove il titolare dell’esercizio aveva segnalato uno strano soggetto che aveva consumato cibo senza pagarlo e che si era impossessato in maniera illegale di altri beni.

Gli agenti hanno individuato l’uomo che si trovava in stato di ubriachezza: dall’identificazione è emerso che si tratta di un pregiudicato di Lentini, che ha assunto un comportamento aggressivo verso i poliziotti, arrivando addirittura a minacciarli. Il soggetto ha inoltre tentato in tutti i modi di sfuggire all’arresto: è stato dunque necessario l’uso di mezzi di coercizione.

L’uomo è stato trasportato in ufficio, ma anche in quest’occasione continuava ad avere degli atteggiamenti aggressivi e di minaccia verso gli operatori. Il comportamento dell’uomo ha anche costretto gli agenti ad utilizzare il taser in modo da calmarlo. L’uomo è stato poi portato al carcere di Piazza Lanza.