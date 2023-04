Pensionato travolto da un treno sulla linea Catania-Siracusa

L'uomo aveva 76 anni: si indaga per capire se il pensionato si sia lanciato volontariamente verso i binari o se si tratta di un terribile e sfortunato incidente.

Un pensionato di 76 anni è stato travolto da un treno nei pressi di Agnone, sulla linea Catania-Siracusa. Non sono ben chiare le dinamiche di quanto accaduto: infatti, non è ancora stato chiarito se l’uomo si sia lanciato verso i binari del treno o se si è trattato di un semplice incidente. L’episodio è accaduto verso le 9:45 di ieri, quando il macchinista del treno non è riuscito ad evitare l’impatto.

La circolazione dei treni è stata sospesa sulla tratta tra Bicocca e Siracusa: per rimediare, è stato avviato un servizio di bus sostitutivi. Il servizio ha poi ripreso regolarmente a partire dalle ore 14:30.