Catania, annunciato nuovo disservizio idrico: date e zone interessate

Un nuovo disservizio idrico è stato annunciato per la città di Catania: ecco quali sono le zone interessate, gli orari e le date della sospensione.

La Sidra, società che si occupa della gestione dell’acqua per alcune zone di Catania, ha annunciato un nuovo disservizio idrico che si verificherà nei prossimi giorni. In particolare, secondo quanto riportato nell’avviso pubblicato sul sito ufficiale di Sidra, le giornate interessate dalla sospensione della fornitura idrica saranno quelle dell’11 e del 12 aprile.

Il motivo del disservizio è legato a dei lavori di riqualificazione per il “Patto per Catania – Progetto CT001 – Riqualificazione nodi e tratti della rete idrica potabile ed industriale e relativo telecontrollo zona industriale di Catania”. Nello specifico, la sospensione idrica riguarderà l’intera giornata dell’11 aprile e fino alle ore 16:00 del 12 aprile 2023. Inoltre, la Sidra ha colto l’occasione per avvisare che anche nel corso della giornata del 10 aprile potrebbero verificarsi dei disservizi relativi alla fornitura idrica.

Infine, la società ha specificato nell’avviso che i pozzi di alimentazione idrica interessati alla sospensione idrica saranno quelli di Campo Pozzi e Pozzo Milisinni.