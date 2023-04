Catania, spazzatura in bambinopoli di Viale Africa: la denuncia di “CataniaNostra”

Una bambinopoli in Viale Africa è stata segnalata da alcune mamme per la presenza di spazzatura nell'area giochi. Ecco la denuncia del comitato "CataniaNostra".

Trovati attaccati nella recinzione di una bambinopoli in Viale Africa dei sacchetti di spazzatura pieni di rifiuti. Prontamente le mamme indignate hanno segnalato l’accaduto l’accaduto al presidente del comitato “CataniaNostra” Andrea Cardello che afferma: “Una situazione che si commenta da sè. Per colpa di qualche incivile tanti bambini sono costretti a giocare in un immondezzaio. Chiedo che l’amministrazione comunale si attivi immediatamente rimuovendo i sacchetti, eliminando la spazzatura e dotando l’area di un numero adeguato di cestini per i rifiuti – continua poi – non vogliamo più assistere a scenari del genere”.

Il presidente chiede un piano di pulizia per bambinopoli e spazi verdi sostenendo che ciò che interessa ai frequentatori di questi spazi è fare delle passeggiate e giocare in tranquillità senza preoccuparsi di dover evitare la spazzatura o di farsi male.