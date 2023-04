Catania, maggiori controlli per le festività pasquali: prevenzione per furti e rapine

Maggiori controlli durante le festività pasquali per la città metropolitana di Catania: ecco cosa accadrà nei prossimi giorni

Qualche giorno fa a Catania, il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica si è riunito presieduto dal Prefetto di Catania, al quale hanno anche partecipato il questore, i comandanti provinciali dell’Arma dei carabinieri e della guardia di finanza, il dirigente del compartimento Sicilia Orientale della polizia stradale ed i rappresentanti della città metropolitana, del Comune di Catania, dei vigili del fuoco, dell’Asp, del Sues 118, dell’Ispettorato Ripartimentale Foreste e dell’Anas.

Il principale obbiettivo dell’incontro ha riguardato la volontà di programmare una maggiore copertura di vigilanza e controllo del territorio catanese in occasione delle festività pasquali e dei ponti che susseguiranno del 25 aprile e del 1° di maggio. Soprattutto in quanto, sono ricorrenze che intensificano l’afflusso nelle diverse località turistiche presenti nel nostro territorio e nei diversi luoghi di culto.

A tal proposito infatti, saranno intensificati i controlli per prevenire furti e rapine e i diversi pattugliamenti in tutta la città per prevenire comportamenti scorretti alla guida dovuti ai diversi afflussi di macchine che saranno presenti in quelle giornate. In occasione delle gite fuori porta nelle giornate di pasquetta, del 25 aprile e dell’1 maggio i vigili del fuoco assicureranno inoltre l’attività di prevenzione di incendi, con l’ulteriore supporto dell’ispettorato delle foreste, che svolgerà anche dei controlli nel territorio del Parco dell’Etna. Ci sarà anche in fine un rafforzamento dei servizi di pronto intervento 118.

Nel centro storico catanese, grazie ai controlli interforze dello scorso weekend sono state riscontrate elevate sanzioni pari a circa 5000 euro, per carenze igienico sanitarie, per apertura di locali oltre l’orario consentito, per attività non autorizzate ed in fine per occupazione abusiva di suolo pubblico. Questi controlli proseguiranno anche per questo weekend con l’aggiunta che è stata esclusa la chiusura al traffico veicolare della via di Sangiuliano.