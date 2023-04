Aeroporto di Catania, previsioni per Pasqua e Summer 2023: tutte le mete disponibili

La SAC ha pubblicato alcuni dati riguardanti le previsioni della direzione commerciale e marketing durante la settimana delle festività pasquali e la stagione "Summer", rendendo note anche tutte le mete disponibili.

La Società di gestione dell’Aeroporto di Catania (SAC) ha reso noti alcuni dati riguardanti le previsioni della direzione commerciale e marketing durante la settimana delle festività pasquali, ma non solo. Di seguito i dettagli.

I dati

Secondo quanto comunicato dalla SAC, da mercoledì 5 a martedì 11 aprile 2023, i passeggeri che transiteranno presso lo scalo catanese saranno circa 229.916, di cui 118.468 in arrivo e 111.448 in partenza. Di questi, quelli nazionali saranno 148.189 mentre quelli internazionali saranno 81.727. Il giorno che vedrà transitare in aeroporto il maggior numero di passeggeri sarà domenica 9 aprile 2023: sono previste 36.335 presenze tra arrivi e partenze.

Inoltre, è interessante attenzionare la crescita del numero dei passeggeri rispetto all’anno 2022, che si attesta a +6,38%. In particolare, i passeggeri internazionali aumentano quasi del 15%.

La stagione “Summer”

Per tutti gli aeroporti, il cambio dell’orario ed il passaggio all’ora legale segnano l’inizio della stagione “Summer”, caratterizzata da più voli. Quest’anno il periodo è iniziato il 26 marzo e durerà fino al 29 ottobre.

Le nuove mete

L’aeroporto di Catania sarà collegato con 112 destinazioni, delle quali 88 internazionali e 24 nazionali. Tra queste, sette sono novità assolute, una nazionale e 6 internazionali: Belgrado, Edimburgo, Lourdes, Riyadh, Cairo, Luxor e Foggia.

Alcuni vettori internazionali, come si nota dai dati, hanno la tendenza ad aumentare le frequenze dei voli su tratte già effettuate negli anni scorsi: è il caso, per esempio di Flydubaiche passa da 3 frequenze a settimana a 4 per Dubai, di Wizzair che inaugura il volo su Milano Linate e aggiunge frequenze su Tel Aviv, Bologna e Praga, oltre alla ripresa dei collegamenti con le isole greche Santorini, Mykonos e Heraklion.

Jet2 aggiunge rotazioni su Birmingham e Bristol portando a 5 il totale delle rotte servite, mentre easyJet inaugura l’attesissima rotta verso Edimburgo. Sul fronte nazionale, invece, il nuovo volo su Linate di Wizzair che contribuirà ad abbassare le tariffe medie verso Milano; mentre la compagnia Aeroitalia collegherà Catania a Bergamo.

Destinazioni internazionali

Nel dettaglio, tra le destinazioni che saranno raggiungibili dallo scalo etneo durante la stagione “Summer”, la Germania resta la nazione più collegata: da Catania è infatti possibile partire per 10 città tedesche, cioè Berlino, Colonia, Düsseldorf, Francoforte, Amburgo, Hannover, Monaco, Memmingen, Stoccarda e Dortmund.

A seguire c’è la Francia, con 9 rotte: Parigi Charles De Gaulle, Parigi Orly, Bordeaux, Lione, Lourdes, Marsiglia, Tolosa, Nizza e Nantes.

Anche da e per il Regno Unito sono attive 6 rotte: London Luton, London Heathrow, London Gatwick e London Stansted, Leeds, Edimburgo, Bristol, Birmingham e Manchester.

La Grecia, invece, conferma 4 rotte: Atene, Santorini, Heraklion e Mykonos.

Spagna, Svizzera, Polonia, Romania ed Egitto vedono ciascuna 3 rotte: Madrid, Barcellona, Siviglia, Basilea, Ginevra, Zurigo, Varsavia, Katowice, e Cracovia, Bucarest, Cluj, Iasi più Il Cairo, Sharm el Sheikh e Luxor.

Inoltre, è possibile volare verso Austria (Vienna), Belgio (Bruxelles -Zaventem e Charleroi), Bulgaria (Sofia), Lettonia (Riga), Lussemburgo, Malta, Marocco (Casablanca), Olanda (Amsterdam e Eindhoven), Ungheria (Budapest), Repubblica Ceca (Praga) Albania (Tirana). Ci sono voli anche per Israele (Tel Aviv), Dubai e Abu Dhabi, Turchia (Istanbul), Danimarca (Copenaghen), Svezia (Stoccolma) Norvegia (Oslo), Arabia Saudita (Riyadh).

Destinazioni nazionali

Confermate anche le destinazioni nazionali: da Catania sarà quindi possibile volare su Alghero, Ancona, Bari, Bergamo, Bologna, Cagliari, Firenze, Foggia, Forlì, Genova, Lampedusa, Milano Linate, Milano Malpensa, Milano Orio al Serio, Napoli, Pantelleria, Perugia, Pescara, Pisa, Roma, Torino, Trieste, Venezia e Verona.