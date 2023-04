Concorsi Sicilia, opportunità in Aziende Ospedaliere e ASP: i bandi

Concorsi Sicilia: tanti i bandi inclusi nell'ultima Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. Spiccano le procedure indette per Aziende Ospedaliere e ASP: le info.

Concorsi Sicilia: diverse procedure vengono menzionate dall’ultima Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, la numero 5 del 31 marzo 2023. Le opportunità riguardano, tra il resto, Aziende Ospedaliere e Aziende Sanitarie Provinciali. Di seguito alcuni tra i più interessanti nuovi bandi.

Offerte lavoro Catania: Ospedale “Cannizzaro”

Il primo bando estrapolato dall’ultima Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana riguarda l’Azienda Ospedaliera per l’emergenza “Cannizzaro” di Catania. È stato indetto, in particolare, un concorso pubblico, per titoli ed esami, volto alla copertura di 3 posti di dirigente medico di Anestesia e Rianimazione. Si tratta di assunzioni a tempo indeterminato.

Si esplicita che la domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo lo schema esemplificativo allegato al bando e debitamente sottoscritta, andrà presentata entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione dell’estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale.

Concorsi Messina: Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico “G. Martino”

Un’altra procedura concorsuale, per titoli e prove d’esame, riguarda invece l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico “Gaetano Martino” di Messina. Il concorso è volto al reclutamento, a tempo pieno e indeterminato, di 2 posti di dirigente medico per la disciplina di Otoringolaiatria.

Gli interessati sono tenuti a presentare domanda di partecipazione sempre entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª serie speciale Concorsi ed esami.

Concorsi Sicilia: Asp di Enna

L’ultima opportunità di lavoro riguarda l’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna. Questa volta il concorso pubblico indetto, per titoli ed esami, è finalizzato alla copertura di numerosi e disparati posti. I seguenti:

1 posto di dirigente medico di Chirurgia generale;

5 posti di dirigente medico di Ginecologia ed Ostetricia;

6 posti di dirigente medico di Medicina generale;

2 posti di dirigente medico di Malattie infettive;

4 posti di dirigente medico di Patologia clinica;

3 posti di dirigente medico di Medicina legale;

3 posti di dirigente medico di Pediatria;

5 posti di dirigente medico di Radiodiagnostica;

1 posto di dirigente medico di Medicina trasfusionale;

1 posto di dirigente fisico.

Anche in questo caso è prevista una scadenza per la presentazione (tramite procedura telematica) delle domande di partecipazione: questa è fissata al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Per ulteriori informazioni, si rimanda alla lettura dei bandi in formato integrale.