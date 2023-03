Concorsi Sicilia, assunzioni in Asp e Università: i bandi

Concorsi Sicilia: bandi attivi in Asp e Università dell'Isola. Ecco le informazioni e i requisiti per la candidatura.

Concorsi Sicilia: bandi attivi nell’Isola per assunzioni nelle Asp e nelle Università. Ecco quelli ancora attivi con tutte le informazioni e i requisiti per poter inoltrare la propria candidatura e partecipare alle prove di ammissione.

Concorsi Sicilia: Asp Palermo

L’ Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo ha indetto un bando per la selezione di:

1 collaboratore tecnico professionale ingegnere clinico;

1 collaboratore professionale sanitario ortottista, categoria D;

2 posti di collaboratore professionale sanitario tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusioni cardiovascolare, categoria D;

5 posti di collaboratore professionale sanitario tecnico di neurofisiopatologia, categoria D;

13 posti di collaboratore professionale sanitario terapista occupazionale, categoria D;

3 posti di collaboratore professionale sanitario assistente sanitario;

7 posti di collaboratore professionale sanitario tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro;

7 posti di collaboratore professionale sanitario tecnico sanitario di radiologia medica;

7 posti di collaboratore professionale sanitario tecnico sanitario di laboratorio biomedico;

12 posti di operatore tecnico specializzato autista di ambulanza categoria BS.

La domanda di partecipazione dovrà essere compilata ed inviata solo in via telematica a pena di esclusione, utilizzando la specifica applicazione informatica disponibile sul sito internet dell’Azienda (www. asppalermo.org – sezione concorsi), entro le 23:59 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale. Il testo integrale del bando è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana concorsi n. 2 del 27 gennaio 2023.

Concorsi Sicilia: Asp Agrigento

Ancora opportunità di lavoro nelle Asp. L’Azienda Sanitatia Provinciale di Agrigento ha indetto un bando per la selezione di alcuni dirigenti:

4 posti dirigenti professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche;

1 posto dirigenti professioni sanitarie di riabilitazione;

1 posto dirigenti professioni sanitarie tecnico-sanitarie;

1 posto dirigenti professioni tecniche della prevenzione;

1 posto dirigenti del servizio sociale.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere inviate, pena esclusione, tramite procedura telematica, scadra’ il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet dell’Azienda https://aspag.iscrizioneconcorsi.it/.

Concorsi Sicilia: Universia di Catania

Assunzioni anche per l’Università di Catania. Unict ha, infatti, indetto un bando per la selezione di professori di prima fascia nei dipartimenti di: chirurgia generale e specialità medico chirurgiche; scienze biologiche, geologiche e ambientali; scienze biomediche e biotecnologiche; scienze del farmaco e della salute e scienze umanistiche.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4ª Serie speciale “Concorsi ed esami” – decorre il termine di trenta giorni per la presentazione, in via telematica, delle domande di partecipazione.

Il bando di selezione e’ disponibile sul sito dell’Universita’ degli studi di Catania all’indirizzo: http://www.unict.it alla voce “Bandi, Gare e Concorsi”.