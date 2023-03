Catania, lavori alla circonvallazione in direzione Ognina: ecco quando

Catania, lavori di rifacimento dell'asfalto nel tratto di viale Ulisse dalla rotatoria di via Colnago in direzione Ognina. Ecco quando inizieranno.

Catania, prossima settimana che potrebbe presentare dei disagi a chi percorrerà la circonvallazione nel tratto di Viale Ulisse dalla rotatoria di via Colnago, in direzione Ognina. Da martedì 4 aprile, infatti, saranno avviati i lavori stradali per il rifacimento dell’asfalto. I lavori saranno svolti anche nelle ore giornaliere a traffico aperto e avranno una durata di circa 10 giorni. La polizia locale dirigerà il traffico per favorire il flusso veicolare.

Già nelle scorse settimane sono stati effettuati altri lavori di manutenzione come messa in sicurezza dei marciapiedi, delle alberature e riqualificazione del selciato effettuati in altri punti della circonvallazione, e si andrà avanti per il completo rifacimento della circonvallazione, una delle arterie più trafficate della città, con un finanziamento di circa 4 milioni di euro nell’ambito della rimodulazione dei fondi comunitari del Patto per lo Sviluppo di Catania.