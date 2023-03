Andrea Bocelli in concerto in Sicilia: doppia data nell’Isola

Andrea Bocelli torna a cantare in Sicilia con una doppia tappa live nell'Isola su uno dei palcoscenici più affascinanti.

Andrea Bocelli torna a cantare in Sicilia con una doppia data nell’Isola. Si tratta di due concerti che il tenore italiano terrà al Teatro Antico di Taormina il 1° e il 2 settembre 2023. La seconda data è stata inserita anche in seguito al grande successo ottenuto per la tappa del 1° settembre.

Bocelli, tenore e star internazionale, con fan in tutto il mondo, tornerà a cantare in Sicilia su uno dei palchi più affascinanti e intrisi di storia tra quelli italiani. Il concerto è organizzato da DuePunti Eventi, in collaborazione con Live Spettacoli e con il patrocinio dell’Assessorato Beni Culturali Identità Siciliana e dell’Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Sicilia e della Città di Taormina.

Durante la sua esibizione, Andrea Bocelli sarà accompagnato dall’Orchestra Coro Lirico Siciliano, con la partecipazione di alcune guest star, in un repertorio di celebri arie d’opera e delle sue hit più famose.