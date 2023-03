Giorgia in tour con “Blu Live”: due date anche in Sicilia

La seguitissima Giorgia torna in tour per tutta la Penisola. Due tappe anche in due città siciliane: ecco dove e quando.

Giorgia, cantautrice e produttrice tra le più amate del nostro panorama musicale, dopo aver calcato l’Ariston, tornerà presto protagonista dei palchi italiani con una tournée che sta già registrando per tutta la Penisola un sold out dopo l’altro.

Ma l’attesissimo tour, Blu Live Outdoor, prevede anche due tappe in due città siciliane:

Venerdì 5 maggio 2023 alle ore 21:00 presso il Teatro Vittorio Emanuele di Messina ;

alle ore 21:00 presso il Teatro Vittorio Emanuele di ; Domenica 16 luglio 2023 alle ore 21:00 presso il Teatro Greco di Siracusa.

I biglietti sono già disponibili online.