Stasera in TV: in onda “Matrix” e “La fabbrica di cioccolato”

Troppo stanchi per raggiungere un Cinema Catania? Nessun timore anche il piccolo schermo questa sera offre un palinsesto molto interessante, ecco quali sono i consigli della redazione di LiveUnict per combattere questo noioso lunedì sera.

Resta con me [RaiUno, 21:30]: Cristiana ha perso la responsabilità genitoriale dato che ha fatto uso di sostanze stupefacenti, ma il piccolo Diego non vuole tornare dalla madre.

Matrix [Mediaset20, 21:05]: Neo è un hacker che è alla ricerca di Morpheus, l’unica persona in grado di svelare l’identità di Matrix.

La fabbrica di cioccolato [TwentySeven 21:10]: Remake dell’ omonimo film, un gruppo di ragazzi ottiene la possibilità di visitare una fabbrica di cioccolato piena di dolci, strane creature e misteri.

Gli intoccabili [Iris, 21:00]: A Chicago Eliot Ness ha il compito di fermare Al Capone un famoso gangster, per fare questo formerà una squadra di intoccabili.