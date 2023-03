Sicilia, paura ad un battesimo: disinfettante al posto dell’acquasanta

Sicilia, tanta paura ad un battesimo: disinfettante scambiato erroneamente per acquasanta. Bimba portata in ospedale.

Un battesimo che poteva finire in tragedia. In una chiesa nel Messinese, precisamente a Villafranca Tirrena, una bimba in procinto di ricevere il suo primo Sacramento ha dovuto fare i conti con un inconveniente che poteva portare ad una grave situazione.

Ad aver scatenato paura e panico dei presenti al rito, la preparazione della fonte battesimale. Il parroco, 90enne, avrebbe, a sua insaputa, preso una bottiglia contenente del disinfettante per ambienti, scambiandola per acquasanta. Nel momento in cui il parroco stava per versare il liquido, il padrino, lo zio della piccola, si sarebbe accorto dell’anomalia, avvertendo un bruciore alla mano dopo che alcune gocce sarebbero cadute. Ma altre gocce del liquido sono arrivate anche alla bimba.

La piccola è stata portata di corsa al Policlinico di Messina ma, dai controlli effettuati dal personale medico, non ci sarebbero state gravi conseguenze, dimettendola subito. I genitori si sarebbero messi in contatto con i carabinieri di Villafranca per raccontare la vicenda, ma non hanno sporto denuncia.

Pare che un ministrante abbia trovato una bottiglia quasi vuota, con all’interno il disinfettante ma, convinto che fosse acquasanta, ne avrebbe aggiunta dell’altra per poterla utilizzare ai fini del rito.