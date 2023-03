Sicilia, si ustiona con olio bollente: giovane trasferito in elisoccorso al “Cannizzaro”

Drammatico incidente domestico in Sicilia. Un giovane è ricoverato all'Ospedale "Cannizzaro" in prognosi riservata.

Nelle scorse ore un giovane si è gravemente ustionato con l’olio bollente mentre stava friggendo delle crespelle, in casa. È accaduto a Roccalumera, in provincia di Messina.

In seguito all’incidente domestico, nel pomeriggio di ieri il ragazzo (che, secondo fonti locali, avrebbe appena 18 anni), è stato trasferito rapidamente in elisoccorso all’Ospedale “Cannizzaro” di Catania. Giunto al Centro grandi ustioni del presidio, il giovane sarebbe ricoverato in prognosi riservata ma non sarebbe in pericolo di vita.