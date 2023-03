Ryanair, paura per allarme bomba su un aereo: dirottati 3 voli a Catania

Scattato un allarme bomba per un volo Ryanair diretto a Palermo: a bordo c'erano 190 passeggeri.

È scattato un allarme bomba per un volo Ryanair decollato da Pisa e diretto a Palermo: l’aereo, una volta atterrato all’aeroporto Falcone Borsellino, è stato immediatamente evacuato. A bordo erano presenti 190 passeggeri che, insieme all’intero equiaggio, sono stati messi al sicuro.

È stata dunque chiusa l’intera area aereoportuale di Punta Raisi: tutti gli altri voli in arrivo, quindi, sono stati dirottati a Catania per motivi di sicurezza. Gli artificieri sono tempestivamente arrivati sul posto e hanno subito avviato le procedure per l’individuazione dell’ordigno, così come quelle di bonifica e messa in sicurezza.

Una volta controllato ogni spazio dell’aereo e anche le valigie imbarcate dai passeggeri, gli specialisti hanno constatato che non c’era nessun ordigno. Intanto, però, diversi voli per Palermo sono stati dirottati all’aeroporto di Catania: il Budapest-Palermo (FR2020) Ryanair, il Firenze-Palermo (VY6922) di Vueling e il Milano-Palermo (AZ1793) di Ita Airways. Lo stato d’allarme è terminato alle 22.15 e l’aeroporto di Punta Raisi è tornato alla sua normale attività.