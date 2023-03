Tornano le Giornate FAI di Primavera: ecco cosa visitare a Catania e provincia

Le Giornate FAI di Primavera tornano sabato 25 e domenica 26 marzo 2023, con 70 luoghi da visitare in Sicilia: ecco quali sono quelli situati a Catania e provincia.

Sabato 25 e domenica 26 marzo 2023 torna nuovamente l’appuntamento con le Giornate FAI di Primavera, con tanti luoghi del patrimonio culturale e paesaggistico italiano da visitare.

Si tratta della 31ª edizione dell’evento, in cui il Fondo per l’Ambiente Italiano ETS offrirà l’opportunità di scoprire e riscoprire, insieme ai volontari della Fondazione, oltre 750 luoghi di 400 città, la maggior parte dei quali solitamente inaccessibili o poco conosciuti.

Come partecipare all’evento?

I luoghi saranno visitabili sia il sabato che la domenica, con orari di apertura che variano dalle 9.00/10.00 del mattino alle 17.00/18.00 del pomeriggio.

Non è prevista la prenotazione per la visita, ma è supposto un contributo libero di minimo 3€ per partecipare, al fine di sostenere la missione di cura e tutela del patrimonio culturale italiano della Fondazione.

I membri FAI

Chi vuole potrà anche iscriversi al FAI durante l’evento, godendo della riduzione di 10 euro su tutte le quote: per esempio, l’iscrizione individuale sarà a 29 euro anziché 39.

I nuovi membri potranno così beneficiare dell’accesso prioritario in tutti i luoghi e di aperture e visite straordinarie in molte città, oltre ad altre agevolazioni e iniziative speciali.

Cosa visitare a Catania

Dei 750 luoghi da visitare in Italia durante il 25 ed il 26 marzo, 70 si trovano in Sicilia. Molti di questi sono situati a Catania e provincia; ecco la lista: