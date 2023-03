Maltempo in Sicilia: in arrivo fondi per oltre 26 milioni di euro

Stanziati dei fondi dalla Protezione Civile nazionale per risolvere i danni provocati dal maltempo in dei comuni siciliani: ecco quali.

Sono in arrivo dei fondi per aiutare la Sicilia riguardo le emergenze di maltempo che ha subito negli scorsi mesi. A seguito dei danni causati dal maltempo in numerosi comuni della città di Messina tra novembre e dicembre dello scorso anno la Protezione Civile nazionale ha stanziato 3,7 milioni di euro per intervenire sulla regione Sicilia.

Il 16 dicembre scorso il governo Schifani ha dichiarato lo stato di crisi regionale e a Roma ha richiesto lo stato di emergenza nazionale a seguito della proposta effettuata dalla Protezione Civile della Presidenza della Regione. Il presidente sottolinea che “la Regione nell’immediatezza degli eventi meteorologici, a fine anno, aveva già provveduto a distribuire ai Comuni interessati 2,6 milioni di euro per i primi interventi urgenti. Le nuove risorse serviranno a integrare il precedente stanziamento e a predisporre il nuovo Piano di opere”. L’ordinanza di Curcio prevede la nomina del dirigente generale della Protezione Civile regionale, Salvo Cocina, a commissario delegato.

I comuni del messinese colpiti dal maltempo sono in totale 34: Acquedolci, Barcellona Pozzo di Gotto, Brolo, Catroreale, Condrò, Floresta, Fondachelli Fantina, Francavilla di Sicilia, Graniti, Leni, Lipari, Longi, Mazzara Sant’Andrea, Merì, Messina Milazzo, Monforte San Giorgio, Novara di Sicilia, Olivieri, Rccuja, Roccalumera, Rodì Milici, Rometta, San Filippo del Mela, Terme Vigliatone, Tripi, Venetico e Villafranca Tirrenea. Si è chiesto inoltre alla Protezione Civile nazionale di estendere l’emergenza nazionale ai danni causati dal maltempo dal 9 al 12 gennaio ad altri quattro comuni: Capo d’Orlando, Gioiosa Marea, Piraino e Sant’Agata di Militello.

Inoltre, su proposta del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare Nello Musumeci, il Consiglio dei Ministri ha provveduto a stanziare altri 23 milioni di euro per sostenere la Sicilia riguardo agli interventi da attuare per fronteggiare il maltempo dei mesi da ottobre 2021 a gennaio 2022.