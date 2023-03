Caro voli Sicilia, Schifani a Ita e Ryanair: “Adottare tariffe più basse per Pasqua”

Il presidente della regione Renato Schifani ha richiesto nelle ultime ore alle compagnie aeree Ryanair e Ita di abbassare i costi delle tariffe aeree.

Il presidente della regione Renato Schifani ha scritto alle compagnie aeree Ita e Ryanair, chiedendo esplicitamente di intervenire il prima possibile sulla frequenza dei voli da e per la Sicilia, tuttavia anche per diminuire i costi degli stessi voli, soprattutto in vista delle imminenti feste Pasquali.

Nella condizione di insularità, infatti, “il trasporto aereo riveste un ruolo strategico fondamentale per garantire la continuità territoriale e la mobilità dei suoi abitanti e, non secondariamente, ai fini dello sviluppo di una delle più rilevanti leve economiche per la regione: il turismo”.